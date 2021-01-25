新冠肺炎疫情升溫，防疫保單再成熱門話題。國泰人壽25日表示，推出新防疫專案，即用定期壽險搭配外溢型住院、重大傷病及長照附約，年繳約2,500元保費，若不幸因新冠肺炎住進加護病房，14天就給付保險金4.7萬元，可供小資族年前投保，可與家人安心過年。

定期壽險特性即保費便宜，國壽以定期壽險主約為基底，讓保戶附加各類外溢保單附約，強化保障。

如其GO安心保障100定期壽險，可以有六種選擇方式，如10、20及30年滿期，與保障被保險人到60、65及70歲期滿，小資族可用少少的保費拉高保障，如30歲男性若想將壽險保障拉高到600萬元，在年輕時支應家庭風險，則一年保費約近2.3萬元。

但若已有足夠壽險保障，只是想用來增加醫療險附約者，就可以選較少的壽險保障，甚至只要10萬元壽險保額，30歲男性20年期一年保費382元，女性只要189元。

而國壽這次的春節前防疫專案，是建議用20年期60萬元保額的GO安心保障100定期壽險，去搭配「溢起安心」住院醫療附約，即若有接種疫苗，有達到一定的走路步數、健檢等，保費最高折減15％。

最重要的是這張醫療險附約針對法定傳染病有額外給付住院關懷保險金5,000元，若住進加護病房日額二倍。也就是20年期60萬元保額的定期壽險加上住院醫療險附約，日額1,000元，保費年繳近2,400元，若不幸感染新冠肺炎，一般都會住進加護病房，則14天下來，共理賠4.7萬元，即一天住院日額1,000元，加護病房再加一天2,000元，另外有5,000元的關懷保險金，可將保障拉高。

若是因流感住院14天，由於也是法定傳染病，則是理賠1.9萬元。

國壽也建議附加溢起鍾心重大傷病附約，如30歲女性保額30萬元，一年保費約增加138元，續年度若不幸初次罹癌，即給付二倍保額60萬元。

(工商 )