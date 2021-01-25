由於衛生福利部桃園醫院群聚案，擴大隔離對象至5,000人左右，副總統賴清德表示，防疫視同作戰，疫情指揮中心採取料敵從寬、禦敵從嚴、擴大自主管理，當然也會造成民眾生活上的不便，敬請大家見諒，也請大家能夠支持。

賴清德出席「迎接牛年 來趣金山作陣圍爐」活動，他指出，部立桃園醫院雖然爆發院內感染，但疫情指揮中心目前已採取部立醫院只出不進，並且有九家醫院進行區域聯防，這個策略會有效果，請大家不要恐慌。

賴清德強調，目前桃園正在前線作戰，醫護人員絕對不能倒，桃園也一定要挺住，希望國人做醫護人員的後盾，也要全力支持桃園。

過年期間會有很多民眾回國，恐造成境外移入案例增加，賴清德希望，除了中央與地方政府要共同合作，醫護人員要守住第一線以外，最重要的是，每個國人都是防疫尖兵，若大家能做好各項防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持安全距離、不出入公共場所，完全配合中央的政策，這樣的話，防疫就會成功；個人防疫成功，社會的防疫就不會失敗，敬請大家能夠支持。

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