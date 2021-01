在陸續為智慧手錶加入心電圖(僅南韓地區可支援)、血壓量測功能後,韓媒報導,三星(Samsung)接下來的計劃為智慧手錶加入血糖偵測功能。而不約而同的是。該報導也指出,蘋果也有意在下一代Apple Watch中加入類似功能。若是都能成真,對於天天需要扎針量測血糖的糖尿病友來說,將是一大福音。

韓國《ETnews》報導,三星的下一款智慧手錶,可能是Galaxy Watch 4或是Galaxy Watch Active 3,預計會加入非侵入式量測血糖的功能,進一步釋放糖尿病友天天需要扎針多次來量測血糖值的痛苦。

報導指出,三星先前已經與麻省理工學院(MIT),以拉曼光譜法來量測血糖值的方法,並且在《科學進展》(Science Advance)期刊共同發表了一篇名為「Direct observation of glucose fingerprint using in vivo Raman spectroscopy」的研究報告。拉曼光譜法是透過雷射散射來量測物質中化學成分的一種經過驗證的高精度技術。

由於對於糖尿病患者來說,需要每天精準的監測血壓。為了精準測量,每天都需要多次扎針滴血檢測,除了侵入式量測方法帶來的疼痛,經常需要札針的壓力也很大,尤其是對於先天胰島素代謝不良的幼兒來說更甚。因此「測量血糖值需要札針」一直是許多醫療用品或甚至是科技廠商想要攻克的目標。

報導指出除了三星有意在下一代智慧手錶中加入血糖量測的相關功能外,蘋果也很積極想要將此功能帶入到Apple Watch Series 7當中。然而除了能透過非侵入式方式量測血糖,是需要解決的技術性問題;這些行動設備還需要在各個國家都通過當地醫療器材的相關法規才能真正推出此功能,將是另一個難以解決的問題。

(科技)