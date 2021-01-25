隨著新計畫上線和煤炭發電的萎縮，周一一份研究報告顯示，歐盟的再生能源發電在2020年首次超越超越石化燃料，躍居最主要發電來源。

歐盟27國在2020年的發電來源中，再生能源占38%，包括煤炭和天然氣的發電則貢獻37%，該調查由德國智庫單位Ember and Agora Energiewende進行。

丹麥完成最高的風力和太陽能發電占比，全年達61%；其他則愛爾蘭為35%，德國為33%。

歐盟最低占比國家，低於5%的國家有斯洛伐克和捷克。

去年由於新冠疫情，多數人被迫待在家中以及商業活動關閉，歐盟整體發電需求減少4%，但是石化燃料製造商可能會感覺更強烈的需求減少。

2020年燃煤火力發電量減少了20%，較2015年更是砍半。報告指出，燃煤發電在新冠病毒爆發之前，在每個國家都已出現減少趨勢。歐盟許多國家都在關閉火力發電廠，以符合歐盟碳排標準，另外疫情期間電價的走低，相較於較低廉的再生能源，也讓燃煤廠無利可圖。

報告指出，再生能源將繼續成長，因為新安裝數將更多；但是不排除石化燃料發電將反彈，但預計有反彈也不會彈升太多。

(時報資訊)