澳洲周一批准輝瑞/BioNTech新冠肺炎疫苗投入使用，但警告阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）的全球疫苖供應吃緊，這表示澳洲配發本地產疫苖的計畫必須提前。

澳大利亞政府藥物管理局（Therapeutic Goods Administration）周一批准輝瑞疫苗，將適用於16歲以上的人口接種，檢疫與邊境人員、第一線醫療人員，以及養老院與療養院照護人員與居民將成為第一批接種疫苗的群體。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周一表示，澳洲的醫療監管機關是全球首批全面批准輝瑞/BioNTech疫苗的機構之一。

澳洲衛生部長杭特（Greg Hunt）表示，輝瑞疫苗的優先接種群體料將在2月底開始施打，預計每周接種80,000劑。他並表示，輝瑞曾告訴澳洲政府預期將繼續供應疫苖，但會在2月中旬提供3月與之後的每周全球產量指引。

上周五阿斯利康向歐盟表示，出於生產問題，該生技藥廠第一季向歐盟交付的疫苗量將減少60%。

杭特對此表示，阿斯利康曾向澳洲政府坦承該公司「已遭受嚴重的供應衝擊，這表示澳洲在3月份將拿不到該公司此前承諾的國際疫苖數量。

他並表示，阿斯利康疫苗尚未獲得澳洲批准，但澳洲預計將在3月份提前啟動CSL在國內供應阿斯利康疫苗的計畫，預計每周供應100萬劑。

去年澳洲政府與生技公司CSL Ltd簽定生產兩款疫苖的協議，其中一款為阿斯利康與牛津大學合作開發的疫苖，另一款是由CSL自家實驗室與昆士蘭大學合作開發的疲苖。澳洲的目標是在4月結束前，完成接種400萬劑新冠疫苗，也承諾未來向太平洋島嶼國家供應疫苗。

澳洲已連續7天本土零確診，為了繼續保持下去，澳洲周一在紐西蘭確定出現數個月來第一起本土社區病例後，宣布紐澳「旅行泡泡」計畫暫停72小時，並下令所有自1月14日起抵達澳洲的人進行隔離並接受病毒檢測。

(時報資訊)