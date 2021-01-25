自以為沒發生碰撞，她從後視鏡發現機車騎士路倒，下車查看後逕自離去，慘吃上肇事逃逸官司還得罰款吊照；彰化縣江女辯稱不知有發生擦撞，獲彰檢不起訴處分，卻仍被監理站開罰6000元、吊銷駕照3年，她不服提行政訴訟，仍遭法官駁回。

彰化縣江姓女子去年4月5日下午，開車行駛在溪州鄉台1線中山路一段南下路段，至溪州大橋處，與同向機車在直行時不慎發生擦撞，導致騎士蘇男與機車後座的朱女人車倒地。

江女主張，當天下雨，她根本不知道有發生碰撞，是從後視鏡發現機車倒地，基於人道考量才下車詢問蘇男有無受傷，需不需要報警叫救護車，但蘇男告知僅輕傷無礙，且已有路人協助報警，她自認沒有肇事責任，才會離開現場；她自認沒有擦撞到機車，也獲得檢察官必起訴處分，為何還會構成肇事逃逸，要被罰款、吊照。

台中區監理所則表示，當時江女行駛在內側左轉彎專用車道，通過該路口時向左偏行駛，顯然已發現右側有蘇姓騎士，由於蘇男要左轉、江女卻直行，而在路口中央發生碰撞，江女繼續直行至前方路段路旁停放後下車查看；認定江女直行車占用轉彎專用車道，負有肇責，依常理判斷，江女不可能感覺不到兩車擦撞所造成的震動。

彰化地院法官審理時，勘驗事發當時的道路監視器畫面，發現碰撞前江女車子已先踩剎車減速，認定江女當時已注意到機車與她車子距離太近，碰撞事故後江女更減速停靠路邊，下車前往蘇男倒地處查看，認定江女知道有車禍發生，說不知道有擦撞根本是事後卸責之詞，不足採信。

法官依據車輛行車事故鑑定會鑑定結果，認定江女不當沿左轉專用車道直行行駛，蘇男不當沿外側直行車道左轉彎行駛，雙方均錯行車道，同為肇事原因；因此江女因過失肇事而逃逸，並非無過失，因此監理站的處分合法有理，駁回江女之訴。

(中時 )