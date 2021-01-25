疫情指揮中心昨（24）晚大動作緊急匡列5000人隔離，全台民眾無比震撼。史上最大強制隔離後，今日沒再爆出新本土案例。台大醫院前感染科醫師林氏璧認為，接下來的關鍵觀察點是，社區會不會出現不明感染源案例，特別是在桃園地區。如果有，台灣疫情將正式進入下一個階段。

林氏璧今在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分析疫情，在匡列的防火牆內若再繼續多一些案例，其實他都不會太擔心。比較擔心的就是幾個公布已讓社區有暴露風險的足跡，還有外科病房如果在14天前（案889住院的8~11日）是有病毒的，有沒有可能也散去社區了。至於上周的案864桃園美食王的足跡，最後社區暴露是在1月16日~17日，到今天大概已經9~10天，再撐一下潛伏期就過去了。

指揮中心今天再公布案889、案890其他足跡，1月19~23日曾到過桃園市八德區大湳市場、星上星港式飲茶、全聯八德東勇店、Moominlu Bakery。加上昨日公布的1月19~20日約4~5PM的桃園仲平黃昏市場，這幾個地方，林氏璧呼籲大家多多互相提醒。

林氏璧指出，社區暴露風險到目前為止最晚是23日，因此就應該是倒數14天，是至少要倒數計時到2月6日才行了。但當然有可能其間有些社區感染已經不只一波，得的人是輕症或是無症狀，那就沒這麼單純的算14天就結束了。

林氏璧說，接下來關鍵的觀察點是，社區會不會出現追不到感染源的確診。特別是桃園。如果有，就是台灣的疫情正式進入下一個階段。不過，林氏璧也稍持樂觀的說，這一周桃園的醫療單位理論上應該會風聲鶴唳的檢測，但到現在社區還沒有出現案例的話，這是好消息，希望能繼續維持下去。

(中時新聞網)