中租2020年全年自結168.6億元 EPS 12.2元 16:002021/01/25 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY（5871）今（25）日公告2020年12月單月自結合併稅後純益為新台幣14.8億元，較去年同期成長17％，2020年全年自結合併稅後純益為新台幣168.6億元，較2019年全年成長9％，全年每股稅後純益（EPS）為12.2元。 在三大主要營運地區別來看，台灣地區累計獲利成長13％，中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長12％及9％。 台經院上修2021年GDP成長至4.30％ 《造紙股》短線修正逾16％ 正隆止跌回升 (工商 ) #中租-KY #EPS #稅後純益 #新台幣 #年成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年獲利成長可期 勤美早盤股漲2% 12:202021/01/25 財經 近月來漲幅逾36％ BDI大漲 散裝船報價飆高 04:102021/01/25 財經要聞 《其他股》中租旗下柬埔寨公司 完成1億美元聯貸案 15:062021/01/25 財經 歐盟2020年再生能源發電 首次超越石化燃料 21:402021/01/25 財經 上奇 力拓多雲服務布局 04:102021/01/25 證券．權證 車市新五缺 2021年成長恐熄火 04:102021/01/25 財經要聞 《其他股》中租去年再締3高 每股大賺12.2元 15:572021/01/25 財經 《電腦設備》營運展望轉佳 凌華止跌回升 14:492021/01/25 財經 中國超美 成2020年外商直接投資最大國 11:072021/01/25 財經 全球併購活動 2020年下半年爆發性成長 15:192021/01/25 財經 三管齊下衝ESG 綠色成績卓越 04:102021/01/25 企業經營 財經熱門新聞 Apple Car少賺的帳1次算清 電動自駕車概念10檔別錯過 - 財經 台積電山頂冤魂全散戶？ 外資4天倒貨逾10萬張 這數據洩慘狀 - 財經 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 全球半導體短缺惡化 日媒：起源是美國制裁大陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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