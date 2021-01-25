中租-KY（5871）今（25）日公告2020年12月單月自結合併稅後純益為新台幣14.8億元，較去年同期成長17％，2020年全年自結合併稅後純益為新台幣168.6億元，較2019年全年成長9％，全年每股稅後純益（EPS）為12.2元。

在三大主要營運地區別來看，台灣地區累計獲利成長13％，中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長12％及9％。

(工商 )