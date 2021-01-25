綜藝大哥胡瓜主持醫療節目《醫師好辣》邁入第六年，找來許多專科醫師暢聊保健、飲食、疾病和醫界員工的生活、八卦等，頗受觀眾喜愛。由於本土疫情擴大，最新一集找來曾罹患新冠肺炎（COVID-19）、已康復的正妹Rita當嘉賓，胡瓜聽聞嚇壞，坦言內心忐忑不安，製作單位也不敢掉以輕心，就連疾管署防疫指揮中心都派專員了解，錄影過程的防疫規格都高標準。

根據《自由時報》報導，胡瓜得知《醫師好辣》製作團隊找來曾確診新冠肺炎的留學正妹Rita當來賓，當場被嚇壞，表示很緊張、不安，了解對方從確診到痊癒的過程，並在連續3次採檢陰性，獲得醫生認可於去年上半年出院，才放下心中的大石頭，同時被Rita的抗疫心路歷程感動到。

雖然Rita已經康復，但製作單位沒有掉以輕心，疾管署防疫指揮中心也有指派官員到錄影現場關心，只要當天進出、接觸的人員都要實名登記，一切採防疫高規格標準進行。

事實上，外型美艷、身材火辣的Rita過去已經上過不少節目分享對抗新冠病毒的過程，也在個人YouTube頻道PO出關於負壓隔離病房日常，康復再加拍兩支Q&A影片，讓外界更知道新冠肺炎的種種及治療過程。

而最近台灣本土疫情失控，引起民眾的恐慌，不僅部分縣市列出「避桃令」，不少人開始怪罪、歧視醫療人員，令Rita有感而發，在IG呼籲：「我相信沒有人想染病，，平常勇敢救人的他們更不可能知道自己確診了還害其他人被傳染，希望大家能多給他們一點支持與鼓勵，大家將心比心，讓醫護人員們有信心繼續守護台灣這塊土地。」

(中時新聞網)