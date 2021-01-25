龍劭華與女兒陳璇一起演《姊姊向前衝》，女兒卻不甩他。（大愛電視台提供）

張幼楒(左一) 演出《姊姊向前衝》。（大愛電視台提供）

黃聖雅（左二）演出《姊姊向前衝》。（大愛電視台提供）

鄧安寧導演與女兒鄧雨晨（右）合作新戲。（大愛電視台提供）

由鄧安寧導演的大愛劇場《姊姊向前衝》，預計27日上檔，這齣戲的組合相當特別，除了劇場常客男女主角余子嫣與黃浩詠擔任男女主角之外，還有影后陳淑芳、影帝龍劭華及紅極一的資深女藝人「小野貓」吳秀珠加持之外，另外一個亮點就是齊聚了四位星二代千金星勢力，也全都在《姊姊向前衝》大集合，分別是導演鄧安寧的校花級女兒鄧雨晨、龍劭華女兒陳璇、已故藝人馬如龍女兒黃聖雅、張魁女兒張幼楒。

龍劭華跟鄧安寧兩個爸爸拍《姊姊向前衝》時，只能互取暖彼此安慰，因為陳璇跟鄧雨晨兩個女兒其實都不想跟爸爸一起合作，尤其龍劭華跟女兒對到戲，愛女心切的他，忍不住下指導棋，沒想到女兒不領情，冷不防地回「你會的我都會了，不用教」，完全不甩龍劭華。

鄧安寧面對女兒的同樣冷漠以對，移情作用只好展現在選角上。鄧雨晨在《姊姊向前衝》裡男朋友的角色，鄧導簡直是用選女婿的心情在選角，會演戲當然是不在話下，但是高富帥的標準下，鄧導還真幫女兒的劇中男友挑到一個又高又帥的吳驊恩。

該劇劇情描述臺灣第一位女性產物保險理賠人員，七零年代的保守社會，婚後仍能一展工作能力，從股市女強人日進斗金到股市崩盤債臺高築的職場奮鬥，與面對喪子之痛及親子鴻溝的人生態度。

(中時 )