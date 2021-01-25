男高職餐飲義班，將整間教室繪滿Pokemon海底世界，前後耗時超過2個月時間，作品精細程度令人讚嘆。（吳建輝攝）

高職餐飲靜班則以「桃花源記」為背景，教室內外都畫上美麗的桃花樹，從梁柱延伸到天花板，就像桃花樹拔地而起，生長在教室一樣。（吳建輝攝）

美容美髮德班則搭上時事，以「金牛防疫迎新春」奪下第三名，林同學說，今年是牛年，所以以金牛為主題，手繪乳牛來宣導防疫作為。（吳建輝攝）

誠正中學彰化分校每年年曆前夕，都會舉辦「主題教室佈置」比賽，讓同學展現創意，也為校園增添幾分色彩，這次得到冠軍的是義班的同學，以「Pokemon海底世界」為構想，在教室畫上巨幅的寶可夢海底世界，餐飲班靜班的同學，以「櫻花秘『靜』」為主題奪下第２名，而德班以疫情宣導搭配金牛報喜，奪下第３名。

男高職餐飲義班廖同學表示，自己學過空間設計，與老師同學討論後，決定彩繪寶可夢來妝點教室，前後耗時超過2個月時間，會選擇寶可夢是因為，每隻寶可夢都有自己的特色與能力，就像他們一樣，希望傳達給老師們一種信念，他們會努力學習，跟寶可夢一樣進化自己。

高職餐飲靜班黃同學則說，因為國文課剛好上到「桃花源記」，討論後決定用此為背景，教室內外都畫上美麗的桃花樹，從梁柱延伸到天花板，就像桃花樹拔地而起，生長在教室一樣，作品取名也別有意義，取名「桃花秘靜」，象徵靜班的同學們，同心協力完成作品。

訓導科導師蔡香綿說，過年前除舊佈新，是為了將家裡舊的不好的運氣除去，換上新裝，象徵用嶄新的面貌迎接新年，學校同樣需要新的裝扮，已經連續四年舉辦「主題教室佈置」比賽，每次同學們都發揮巧思，設定主題布置教室，堪比專業畫家的比賽作品，都讓老師們都讚嘆不已。

(中時 )