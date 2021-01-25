辜寬敏先生年年回鄉送暖，成了鹿港鎮關懷弱勢的年度最大筆捐贈，25日一大早辜寬敏就回到鹿港了，是他第8年對鹿港鎮的中低收入戶及邊緣戶的春節慰問，每戶發送5000元紅包，共1150戶，總計是575萬元，為鹿港鎮年度最大手筆，捐助戶數也是最多。

「要發紅包囉！」今天鹿港鎮公所大排長龍，熱鬧滾滾，鹿港鎮公所還特別規劃於25、26日兩天分流發送辜老的愛心慰問金，以免因人數太多造成擁擠。

辜寬敏先生年年回鄉送暖，成了鹿港鎮關懷弱勢的年度最大筆捐贈， 25日對鹿港鎮的中低收入戶及邊緣戶的春節慰問，每戶發送5000元紅包，共1150戶。（吳敏菁攝）

辜寬敏先生年年回鄉送暖，成了鹿港鎮關懷弱勢的年度最大筆捐贈， 25日對鹿港鎮的中低收入戶及邊緣戶的春節慰問，每戶發送5000元紅包，共1150戶。（吳敏菁攝）

辜寬敏先生年年回鄉送暖，成了鹿港鎮關懷弱勢的年度最大筆捐贈， 25日對鹿港鎮的中低收入戶及邊緣戶的春節慰問，每戶發送5000元紅包，共1150戶。（吳敏菁攝）

辜寬敏是1926年在台北出生，是辜顯榮先生的第八子，雖然他住在北部，但學生時期每逢寒暑假，父親都會囑咐他回鹿港的大和厝，他總愛穿梭大街小巷，成為「孩子王」，在鹿港還有一些玩伴舊識，讓他對鹿港有一股無以言喻的愛鄉情懷。

辜寬敏常說，12歲那年，爸爸過世，臨終前囑咐孩子們「咱家本來很散赤，現在財產要分給你們，不是恁老爸有才調，是因為恁老爸有為台灣郎做過一些代誌，台灣郎寄在我這裡的錢，恁將來有機會，這個錢要還台灣郎」。他實現父親的承諾，返回鹿港家鄉關懷弱勢。

辜寬敏先生同時也長期贊助鹿港鄉親緊急救助金，救助對象為鹿港鎮內的低收、中低收入戶及家境清寒者，救助範圍則有災害救助、醫療補助、喪葬補助等，對有需要的弱勢族群提供及時的救助與支持，協助度過難關。

來自東石里的吳媽媽為中低收入戶，帶著10歲與1歲的幼兒獻花給「辜爺爺」，感謝他的善心義舉。吳媽媽說，家裡只靠先生一個人的收入有限，在過年前能夠領到辜老先生的5千元紅包，真的是有很大的幫助，非常感謝辜老的善心，感激不盡。

鹿港鎮長許志宏表示，每次拜訪辜寬敏先生，都感覺到辜老對鹿港家鄉的關心，尤其是老先生時常叮囑「只要能夠幫助鹿港鄉親，就是要做的事情。」許志宏鎮長說，他也深刻砥礪自己，要延續辜老的這份精神與毅力，全力以赴為鹿港鄉親做對的事。 在大家的感謝聲中，白髮蒼蒼的辜寬敏先生揮手再度豪邁向鄉親揮揮手，「我們明年再見」。

(中時 )