女星辜莞允（Nono）前年因為爆出偷拍鮪魚（徐瑋吟）裸照事件，導致形象重挫，現已鮮少出現在螢光幕前，不過仍會透過社群網站分享近況，近日，她久違曬出火辣性感照，讓網友看完都暴動了。

辜莞允趁著周末閒暇之餘，享受微醺夜晚，只見她開心拿著酒杯自拍，不過因為上衣太過低胸，讓她的渾圓雙峰快彈出，I字深溝更是清晰可見，畫面相當養眼，惹火身材不到1天就吸引萬人點讚。

辜莞允久違曬辣照。(圖／翻攝自IG)

網友也紛紛留言大讚，「好深的事業線」、「有夠辣，我也想和女神乾杯」、「超級正」。辜莞允外型甜美、身材火辣，因為一支電玩廣告「一叫成名」，被網友封為尖叫妹，之後又因為「國旗遮胸為中華隊加油」等事蹟爆紅，是不少男性心中的性感女神。

不過辜莞允前年爆出趁同房的鮪魚洗完澡後偷拍她裸照，並傳給男友欣賞，事後被鮪魚發現交由經紀人提告。雖然最後經調查後，認為沒有任何照片或證人可證明，予以不起訴處分，但辜莞允早已形象全毀，演藝事業停擺，通告、邀約全被退，她也轉為低調行事，現基本上都沒在螢光幕前出現，僅透過社群分享近況。

去年瘋傳網美圈陪睡價目表，辜莞允疑似也被影射在內，讓她忍不住發限時動態納悶表示：「隨便的誰，發的隨便的圖，都可以拿來討論？？看不懂耶？？？」

(中時新聞網)