賴清德為蔡阿公戴上毛線帽。（王揚傑攝）

賴清德親自下廚包餃子。（王揚傑攝）

賴清德親切為大家夾菜。（王揚傑攝）

賴清德到金山區拜訪蔡家阿公阿嬤。（王揚傑攝）

副總統賴清德今（25日）由弘道老人福利基金會董事長王乃弘陪同，至新北市金山區拜訪年近百歲的蔡家阿公阿嬤，送上特地為兩老準備的圍巾、毛帽和紅包，預祝老人家新年快樂。賴清德親自下廚包餃子備餐，並與蔡阿公阿嬤圍爐話家常。

賴清德說，寒冬來臨，疫情還在發展，更應該關心鄉下較偏遠的長者，希望全國各地政府及公益團體多幫忙，讓貧苦年長的人家過個好年。

賴清德親手為98歲的蔡江來有阿嬤圍上圍巾、為99歲的蔡心婦阿公戴上毛線帽，吃飯時還親切為同桌的每個人夾菜，展現親和力。

王乃弘表示，弘道從宜蘭到屏東常年關懷1萬多位長者，並於每年歲末年初之際推動的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷服務計畫中，提供很多應著年節需求的服務，包括除舊佈新、辦年貨陪購物、送年菜圍爐餐與走春迎新等，近3年共送年菜近1400份，帶老人家出門吃圍爐餐則有近2200位，另近2年已舉辦過20場到宅圍爐。

弘道基金會表示，寒冬助老服務對獨居、弱勢、失能長者而言，不僅可以感受到社會溫暖與年節歡樂時光，更能讓他們有盼望的迎接下一個新年到來，因此只要可以把溫暖快樂帶給長輩，弘道團隊都會全心投入。

(中時 )