「台19甲線73K＋380~74K＋478路基路面拓寬工程」，此工程跨越高雄市岡山及梓官兩區。交通部公路總局三工處25日表示，將於2月3日開工進場，工程預計2022年6月完工，拓寬後，路面將從原本雙向2車道改為雙向4車道，可疏導車流，也可改善當地淹水等問題。

此道路全長1098公尺，跨越岡山及梓官兩區，因岡山都市計畫區主要道路（介壽西路）以及梓官區（信興一路）目前皆已拓寬為20公尺4線道路，僅惟本路段道路路寬不足20公尺，恐造交通瓶頸路段影響車流，並順應當地民意辦理拓寬改善作業，以利交通順暢通行。

三工處說，拓寬工程採半半施工，首先進行往岡山方向道路施工，施工完畢後再進行往梓官方向道路施工，最後全線瀝青混凝土刨鋪及標線繪製。

替代道路規畫為「市道高25線」。施工期間，請用路人行經該路段時遵守施工標誌及現場人員指揮，小心減速慢行。

(中時 )