女星陳立芹曾在電視劇《麻辣鮮師》中飾演「布丁妹」一角走紅，2008年她和樂團主唱鄧廣福（阿福）結婚，婚後育有一女，近年來她大多接演台語鄉土劇，也時常上談話性節目分享婚後生活和拍戲趣事，日前她就在《一袋女王》曝光和老公的閨房情趣。

陳立芹在節目《一袋女王》表示，當初她和老公本來不想生小孩，想好好過兩人世界當「頂客族」，但時間久了之後，陳立芹的想法慢慢改變，認為不生孩子結婚也沒有意義，但又拉不下臉主動跟老公提，只好偷偷把避孕器拿掉，直到順利懷孕生子老公都不知情。

有趣的是，鄧廣福還對此十分自豪，「你看我多厲害，避孕器都阻擋不了，我就是這麼強。」他到處和朋友炫耀，朋友也都十分捧場誇他厲害，讓現場來賓忍不住笑翻直呼，「鄧廣福好無知喔」，陳立芹也坦言老公看完這集節目，應該就會得知真相了。

陳立芹在節目上大爆老公的料。(圖/翻攝自《一袋女王》)

事實上，過去陳立芹就常和老公在節目上拌嘴，還曾經在節目上大爆老公的料，表示老公到快國小一年級還要喝奶，放學第一件事就要喝奶，鄧廣福的媽媽為了讓他戒掉母奶，甚至在乳頭塗紫藥水和辣椒水，都阻擋不了鄧廣福喝奶的決心，讓他當場超尷尬。

(中時新聞網)