今年53歲的香港男星鄧兆尊，出道當年以俊俏奶油小生形象闖出知名度，而他出道至今20多年，論演藝成績普普，但卻在民眾心中留下深刻印象，理由是鄧兆尊感情世界精采程度遠超過在演藝圈的表現，他也大方承認周旋於3女之間，自曝「3鳳戲龍」刺激內幕。

鄧兆尊除了豐富的感情生活為人所熟知外，家世也赫赫有名，他出身粵劇名門，爸爸是名伶「新馬師曾」鄧永祥，但身為兒子他沒跟隨老爸腳步，出道當了演員，雖沒什麼代表作，但卻繼承了父親的財富與感情觀，多年來周旋於Carmen、Cherry及Claire三女之間，日前Claire因故退出戰局，已過半百鄧兆尊桃花仍超旺，新歡陳小姐立刻遞補上位。

鄧兆尊從不隱瞞跟三女同時交往的事情，因而被封為「現代韋小寶」，他多次在訪談中聊到跟三名女友的相處模式，表示已將女友們調教得很好，所以三女才能彼此長久地保持融洽，而說到為何女友們都對他不離不棄，鄧兆尊自豪表示應該是他個性的關係，他是個始終替他人著想的人，「她們找不到比我更好的人」，三人為了跟他在一起，甚至會彼此協調跟他相處的時間。

鄧兆尊還炫耀，他跟女友們可以湊一桌一起打麻將，一同出遊、逛街都沒問題，而他為了避免女友們競爭吃醋，他都給一樣的安家費，每人一個月20萬，不過鄧兆尊身家高達60億，為了和平花這些錢，對他來說不算什麼，3鳳戲龍內幕曝光後，讓眾多男網友們不知該羨慕還是忌妒，但都同意「這是有錢人的玩法」，自己可玩不起。

(中時新聞網)