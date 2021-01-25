可抑制病毒進入細胞 中醫大研究登國際期刊

多吃水果、喝紅酒，也能達到預防新冠肺炎的效益。中國醫藥大學校長洪明奇率領科研團隊，從過去SARS研究結果延伸，發現「單寧酸」可雙重抑制新型冠狀病毒主要蛋白酶與人體細胞的跨膜絲胺酸蛋白酶2，藉此阻擋病毒進入人體，此研究結果並獲國際期刊《美國癌症研究雜誌》刊登。

洪明奇表示，過去SARS疫情期間，研究團隊就針對其預防、治療進行研究，但因SARS流行半年後即消失，相關研究也終止。近來因新冠肺炎在國內外持續蔓延，研究團隊將過去研究資料調出來，重新以新型冠狀病毒的特性持續研究，果然發現「單寧酸」具有特別效益。

2021年1月25日 台中市 ▲中國醫藥大學校長洪明奇（左前三）率領研究團隊，針對新型冠狀病毒的防治進行研究，發現單寧酸可抑制病毒主要蛋白酶活化。（中醫大提供／林欣儀台中傳真）

洪明奇說，新冠病毒中的「主要蛋白酶」是影響其毒傳播、生長的關鍵角色，而在病毒進入人體時，必須與人體細胞中的「跨膜絲胺酸蛋白酶2」結合，單寧酸則具有抑制病毒主要蛋白酶的效果，且其也能在病毒進入人體時阻絕跨膜絲胺酸蛋白酶2與病毒結合，讓病毒無法真正進入人體細胞。

研究團隊成員、教授王紹椿及副教授陳曄則說，單寧酸屬於水溶性多酚類的天然化合物，在許多植物、水果中都存在，像是蔬菜、香蕉及葡萄紅莓、油桃、紅酒內都有單寧酸。其實，單寧酸除有抑制新冠病毒主要蛋白酶的效果，近期也被證實可抑制癌細胞的代謝、增生與轉移，具有抗發炎效果。

洪明奇強調，目前經團隊研究，確認單寧酸可抑制新型冠狀病毒活性，還可達到一定程度阻隔病毒進入人體，對對抗新冠肺炎疫情有高度前瞻性，接下來團隊將持續研究哪些食物中的單寧酸成分較高。

(中時 )