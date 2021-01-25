7-ELEVEN與星宇航空以日本沖繩特產為主題，即日起推出2款沖繩系手工甜點。（星宇航空提供）

春節零食、年節禮品商機無限，星宇航空攜手7-ELEVEN推出多款限定商品，結合星宇航空既有及即將開航航點，打造多款甜點、零食、飲料等異國風味商品，即日起在7-ELEVEN門市銷售，此外，星宇小舖精選商品也同步開放預購，打造舌尖偽出國的氛圍。

現在消費者喜歡多元且與眾不同的購物體驗，7-ELEVEN表示，近年來不斷在商品、店型上推陳出新，也與知名品牌聯手，打造市場話題，因此於今年一開始，便與時下最具話題的星宇航空攜手合作，雙方耗時半年以上的企畫討論，首波在7-ELEVEN門市將推出星宇航空推薦甜點系列商品，以及星宇小舖精選商品預購，後續將陸續推出聯名商品、飲料等。

以日本沖繩特產為主題，即日起推出2款沖繩系手工甜點，採預購3日後取貨。新品「沖繩雪鹽焦糖重乳酪」（售價65元），一口咬下吃得到原味及焦糖雙層重乳酪，添加宮古島海鹽呈現出乳酪濃醇鹹甜的層次；「沖繩黑糖麻糬厚生乳捲」（售價85元）添加沖繩黑糖醬及鮮奶油，搭配黑糖風味蛋糕體香醇不膩，年節送禮自用頗適宜；即日起至1月29日前搭配OPEN POINT 1點加59元或77元即可獲得，數量有限、售完為止。

7-ELEVEN將於2月10日起獨家推出4款星宇航空推薦餅乾、洋芋片及2款全新飲品，嚴選食材調配出泰國、日本、越南等國到地口味，有以日本沖繩特產黑糖製作的乖乖黑糖奇米星、黑糖飛機餅乾，另一款波的多洋芋片沖繩嚴選島鹽風味單純調味口感鮮脆，2月10日至23日將加入「好運犇來」主題專案架，可享指定商品2件8折、3件77折優惠。

即日起星宇航空小舖限定也將在7-ELEVEN門市同步開放預購，包括2021精裝筆記本、音樂鈴、首航航點紀念杯組、星探者旅行組、甚至星宇航空獨家限定的蜷尾家鐵觀音可可碎片冰淇淋以及星宇航空機上飲品VDS100％ 胡蘿蔔綜合蔬果汁等精選商品，皆可至門市預購取貨。

(中時 )