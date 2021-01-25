愛樂分整合服務公司近日在新竹市舉辦首場「愛樂分新生開學」系列講座，希望讓多元孕產在地生根。（愛樂分提供／陳育賢新竹傳真）

為讓民眾了解現行國內醫院常規生產處置方式，以及國外多元生產支持的選擇與有關順勢生產的觀念等更多孕產資訊，並解答常見的疑問，愛樂分整合服務公司近日特別在新竹市舉辦首場「愛樂分新生開學」系列講座，希望讓多元孕產在地生根。

獲得2020年新竹市政府Sbir「孕產育兒創新照護服務模式計畫」補助的愛樂分整合服務公司，此次的系列講座是由生育改革行動聯盟祕書長陳玫儀主持，以多元孕產支持、「放眼全球─溫柔生產與家的幸福」為主題，和助產師高嘉霙、國軍新竹地區醫院婦產科主任侯文健、海豚之道創辦人盧郁汶共同座談。

另，芯凝療域工作室主持人、家庭醫師謝欣穎則以生育舞蹈開場，帶學員體驗生育舞蹈並了解生育舞蹈在產前、產中、產後，對於母嬰皆有正向影響，講師也以生育祭司的角色帶領學員深入了解身心靈的全面照護，在孕產育兒中的重要性。

此外，好眠寶寶．寶貝的睡眠顧問Peggy，另以「順流寶寶睡眠法─溫柔養出好眠寶」為主題，帶民眾認識寶寶睡眠的特性，從建立合理期待開始，認識如何從環境的營造到睡眠儀式協助寶寶進入日夜分別和睡過夜。

講座最後還有愛樂分執行長介紹愛樂分工作室的服務內容，包括有骨盆運動、生育舞蹈、 孕婦芳療等，希望藉由愛樂分夥伴的陪伴，讓孕家庭了解更多孕產資訊並得到支持。

(中時 )