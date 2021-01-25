桃園市平鎮區一名精神狀況不佳的女子，24日中午趁著家人不注意偷溜出門，到傍晚仍未返家，家屬心急如焚報警協尋，接獲報案的平鎮警分局立即派員至女子常出現的地點尋找，最後在鄰近的大賣場旁找到人，順利幫助女子平安返家。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方表示，家住平鎮區東豐路的29歲胡姓女子，因精神狀況不佳在家休養，24日中午趁著家人不注意偷溜出門，女子的母親發現寶貝女兒不見，住家附近又尋找未果，焦急地衝進派出所報案失蹤，希望警方能協助尋回寶貝女兒。

平鎮派出所獲報後，擔心女子發生意外，除立即請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋外，並立即指示全派出所動員以女子住家為中心找人，展開地毯式的搜索，最後員警在女子常去的大賣場附近發現女孩，趕緊上前查看女子狀況，並護送女子返家。

員警抵達女孩住家時，就看到女子母親心急如焚的站在門外四處張望，看到員警護送女兒平安歸來，頻頻道謝並向警方表示，平常都會帶女兒住家附近的大賣場走走，但近日因為疫情的關係，所以減少出入人潮聚集的地方，可能悶在家裡太久，女兒才趁著家人不注意偷跑出門，還好有警方熱心的協助，不然後果不堪設想。

(中時 )