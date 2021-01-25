根據日本電氣製造商協會(Japan Electrical Manufacturers' Association)統計，在2020年疫情期間，空氣清潔機變成一機難求奇貨可居，也帶動其它家用電器需求大增，並創下自1996年以來出貨紀錄。

總計，這些白色家電出貨量約2.5兆日元，在244億美元左右，比2019年增加一個百分點，這是因為遠端辦公人數增加，以及許多民眾把政府提供的10萬日圓購物券花在家用電器上。

其實，日本白色家電出貨量已連續五年走高。

按熱銷產品來看，空氣清潔機躍升56.8％，並達到破紀錄的888億日圓。同時，愈來愈多人待在家裡，也讓烤麵包機與電熱爐等廚房家電出現雙位數成長。

不過，冷氣等空調家電出貨量減少0.7％，至8,059億日圓左右，但銷售量卻增0.6％，達到破紀錄的987萬台。即使在2020年4月和5月，日本第一次宣布緊急狀態時，商店暫時關閉或縮短營業時間，市場需求仍然強勁。

還有，冰箱出貨量降2.0％，至4431億日元，洗衣機出貨量也下降0.1％，至3825億日元。這兩項家電出貨量，都為五年來首次下降。

根據統計，僅在上個月，日本國內家電出貨量，年增率就達13.6％，為2,496億日元，這是連續第三個月成長。不過，由於疫情沒有減弱現象，2021年整體家電出貨量，仍然無法確定。

(時報資訊)