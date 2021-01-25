航向海運業百年難得一見榮景，萬海(2615)今天公告，新年度將再度進廠造櫃，總金額為美金1.41億美元(約台幣39.59億元)，向中國國際海運集裝箱(集團)訂造貨櫃，以20呎(TEU)櫃計算約5萬TEU，平均單價每TEU(20呎櫃)約2,835美元。

萬海以國內近洋航線為主，全球排名第12大貨櫃航商，2020年斥資美金1.09億元(約台幣31.48億元)訂造3.7萬個貨櫃；並以3.6億美元(約台幣約102.6億元)在市場評估增購數艘二手船舶加入營運，隨著船隊增加，今天宣布進場造櫃。

萬海去年12月營收衝上百億元，達到116.09億元新高水準，年增率75.71％；全年營收822.65億元，年增12.77％，創歷年新高。

大陸製造業生產活動正常，推升亞洲出口貨量大幅成長。而近期歐美地區疫情嚴峻，碼頭工人減少使塞港問題嚴重，短中期櫃位吃緊態勢不變，貨櫃運價持續看漲將有利於航商營運表現。萬海加快市場布局速度，有望推升2021年營運表現。

(時報資訊)