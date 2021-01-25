中信兄弟二壘手岳東華在春訓受傷，二壘戰力拉緊報，今天領隊劉志威被問到，若此次受傷情況早一點發生，當初的18人名單是否會不同？對此他坦言，或許會有不同評估，但不管是誰被挑走隊球迷來說都會覺得可惜。

岳東華在春訓時左腳踝舊傷復發，劉志威透露，目前應該是有骨裂的情況，且動刀機會高，本周會再找時間做最後一次討論，「目前為止我收到的訊息是他朝開刀方面會比較好，從教練團、防護員及他個人來考慮，顧慮到球員健康傷勢為第一要務。」

不過之前在18人保護名單中兄弟沒把吳東融放進去，最終被味全龍在擴編選秀中挑走，現又發生吳東融受傷的情況，二壘戰力拉緊報，劉志威表示，當初18人名單有不同位置的考量，也沒有預想到岳東華會又受傷的情況。

「這個狀況出來回溯到那個時間點，我也不能跟你說怎樣明確的答案，但這個事情若是發生的早一點，在整個評估上面有可能會有不同想法，這是有可能的。」劉志威坦言，不管當初丟出誰來，對球迷來講都會覺得可惜，「但不管丟出誰來對我們都是很重要的戰力。」

劉志威強調，去年岳東華是讓他身體完全康復的情況下才回到球場上，「現在春訓僅練不到一個月就發生受傷情況，可見他那個傷是必須要徹底解決的，不是休養就會好，如果是要徹底解決不如就趕快，不然怕他又打打停停。」

(中時 )