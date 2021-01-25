香港疫情仍相當嚴峻，港股上周連2個交易日下挫，不過大陸科技巨頭回神，南下資金大力加倉、各投行也看好這些巨頭前景上調目標價，在騰訊、阿里巴巴以及美團等大型科技公司股價帶動下，恒生指數周一(25日)開盤衝破3萬點關卡，終場收漲711.16點或2.41%、報在30,159.01點，成為2019年陸美貿易戰復燃後，首次站回3萬點關卡。

大陸科技巨頭騰訊獲花旗提升股票評級，目標價來到876港元，讓該檔股票早盤上漲超過5%，終場上漲72.50港元或.49%、收在763.50港元。美團同樣大漲7%、盤中來到407港元，終場收漲4.84%、報在398.60港元。阿里巴巴股價也在去年旗下營運金雞母螞蟻集團赴A+H股IPO上市被喊停後，股價一路跌300港元、250港元關卡，今日在南下資金與外資加持下，股價收漲7.40港元或2.95%、收在258港元。

港股這些年受到陸美關係變動大起大落，前美國總統川普2019年5月初發推文揚言，將對大陸進口商品加徵關稅，因為北京當局在當時傳聞已經協商好的陸美貿易協議動手腳，對此，大陸商務部發言人高峰則是在2019年5月9日聲稱大陸不會屈服壓力，美方則是在10日對大陸2000億美元進口商品加徵關稅，大陸也在隨後反制，對美進口商品也發動關稅制裁，導致港股當時從3萬點一路下滑，整個5月跌幅超過10%。

此外，從2019年6月起發動的香港反修例運動，讓香港政經局勢變化，甚至在2020年6月北京通過香港國安法後，美國政府要制裁香港官員傷害民主政治，通過香港自治法，香港特首林鄭月娥等港府高層的帳戶面臨凍結。

當時金融大鱷、海曼資本管理（Hayman Capital Management）投資長巴斯（Kyle Bass）看壞香港經濟前景，並傳出大量做空港幣，規模達200倍槓桿，當時也有不少投資專家看壞陸美關係緊張下的香港經濟，不過也有專家認為，大批陸企回歸港股上市，可以做為支撐外資逃走下的港股走勢，如今港股回到3萬點關卡，證實只要南下資金持續湧入，外資看好大陸經濟復甦力道，香港依舊是進入大陸經濟的最好跳板，這些大陸科技巨頭就能撐起香港金融市場表現。

(中時新聞網)