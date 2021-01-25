屏東縣前立委蔡豪受託處理土地抵押權讓售，貪圖1200萬元利潤，涉嫌偽刻公司大小章、偽造5000萬元本票向屏東地院聲請拍賣。高雄高分院依偽造有償證券罪，判處有期徒刑4年8月，可上訴。

蔡豪去年11月因涉嫌對女助理酒後性侵，遭高雄高分院依乘機性交罪、強制猥褻罪判4年10月。

判決指出，臺芳開發公司曾向林姓及張姓男子借款約5000萬，2003年將屏東市3筆土地抵押、設定最高限額抵押權7200萬元給林男及張男。張男2011年因案羈押在臺北看守所，透過王姓友人找上時任立委蔡豪，委託處理土地的抵押權讓售事宜。

蔡豪認為土地透過法拍、買回再轉售有利可圖，便與林男簽立委託書，約定以1200萬元處理土地法拍承購與銷售事宜，若拍賣價超過1200萬元，多的錢歸蔡豪所有。為了順利法拍，2011年5月蔡豪涉嫌夥同張姓、陳姓2助理，共同偽刻臺芳公司印鑑後，偽造5000萬元本票向屏東法院聲請拍賣土地。

蔡豪當庭辯稱，本票是林男及張男偽造再交由他的助理，基於服務選民的立場他只是從旁協助，法官對其說法不予採信，依相關事證判定蔡豪偽造本票，一審判4年6月，二審認為蔡豪另涉背信罪遭判刑，屬累犯，加重撤銷改判4年8月，全案可上訴。

(中時 )