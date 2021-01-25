共機擾台數量擴增，蔡英文總統今天赴嵩山雷達站等地慰勞官兵表示，從去年到現在，我們的雷達站共偵獲了將近2千架的共機，以及超過400艘共艦，讓我們能夠迅速前往監控、驅離，全面守護海空域。她感謝國軍堅守崗位，24小時守護海空域，國人才能如常生活，安心過年，期勉國軍持續展現平日扎實訓練成果，完美執行勤務。

春節將屆，蔡英文總統今天由國安會祕書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基、海軍司令劉志斌、第三作戰區指揮官鍾樹明等人陪同，前往北部地區慰勉「陸軍特戰指揮部北部部隊」聽取任務簡報，並視導多項戰訓實況演練。

蔡英文隨後前往「陽明山嵩山雷達站」視導，實地瞭解官兵工作區及生活設施環境，並與官兵們會餐及頒發加菜金。蔡英文致詞表示，前一陣子寒流來襲，陽明山下雪，她在簡介影片中看到官兵雪地中堅持訓練的身影，讓她印象非常深刻，相信也讓國人感受到，不論在何時何地，國軍都在守護我們的國家。

她說，剛才從山下上來，可以感受到氣溫明顯的變低。當地的生活空間也感覺到比較潮濕。「大家要忍耐惡劣的氣候，為我們24小時守護海空域，真的是非常辛苦。也因為有各位堅守崗位，國人才能夠如常生活，安心過年」。

面對中華民國的鋼鐵勁旅，她要代表國人感謝國軍的付出和奉獻。蔡英文強調，從她上任以來，很常到各部隊看國軍官兵，也感受到大家的熱情和活力，「真的很感謝。但是我要跟大家說，我來看各位，是希望讓國人了解各位的付出和貢獻，不是來增加各位的負擔」。

看到大家將平日扎實的訓練成果，展現出來，蔡英文表示，這就是讓她最開心的事情。只要看到大家堅守崗位，完美執行勤務，這就是一個三軍統帥最開心，也最放心的事情。她要拜託大家一起來完成。

她說，從簡報中也可以看到國軍的好表現。從去年到現在，我們的雷達站共偵獲了將近2千架的共機，以及超過400艘共艦，讓我們能夠迅速前往監控、驅離，全面守護海空域。今天她看到幾位在崗位上工作的幹部、官兵都表達他們執行勤務、執行任務有信心。

蔡英文指出，看到大家的好成績，她和全體國人都很有信心，「大家一定要繼續保持」。農曆新年要到了，她知道因為勤務的關係，大家必須輪流排休，所以在這裡，她要交付大家一個任務。如果除夕有休假的人務必好好陪伴家人，如果需要值勤，也別忘記打電話跟家人問候拜年，「也請替我轉達對各位家人的感謝」。

蔡英文隨後也續前往中央氣象局「鞍部氣象站」，聽取由氣象局鄭明典局長，說明辦公環境、大氣及酸雨監測、地震儀器、觀測坪等設備，並頒發加菜金，感謝氣象站工作同仁的辛勞付出。

(中時 )