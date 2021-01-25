伴隨高齡社會無法逆轉，台灣人壽特別參考鄰近相似的日本，參考其高齡人口結構與環境發展而出的保險樣態，設計推出「台灣人壽愛家寶終身保險」，為終身壽險結合長照預支保障的新型態保單，更首創「代理人理賠申請機制」，為業界創舉。

台灣與亞洲其他主要國家相比，老年人口比率僅次於日本、與南韓相當，2025年即將邁入超高齡社會，到了2034年，全國一半以上都將是超過50歲的中高齡人口，平均壽命不等於健康壽命，進入老年階段後，需要看護及醫療機率變高。

有別於過去傳統壽險提供家人身故保障，「台灣人壽愛家寶終身保險」的推出，是觀察後疫時代保險更應回歸保障本質之下，「自己使用」的保障便成為保險規劃重要課題。這張新型態壽險保單，創新「長照預支保障」，經認定符合長照理賠狀態，則可選擇從保額中一次性提前給付50％，做為「長期照顧保險金」，優先照顧自己，維持生命尊嚴，也無需每年重新認定長照狀態，降低對病人及家屬的折磨及理賠認定困難的痛點。此外，高額長期照顧保險金也能支應進入照護所需的緊急醫療費用。

過去，一旦發生長照狀態，被保險人若意識清楚，可用拇指印代替簽名申請理賠；若被保險人昏迷或意識不清，就必須申請「監護宣告」，再由監護人幫被保險人申請保險理賠，申請過程相當耗時。「台灣人壽愛家寶終身保險」當長照狀況發生時，立即啟動長期照顧保險金一次性給付，不僅可先支應各項必需性費用支出，繳費期間內亦享有豁免保費。此外，更首創「指定代理人機制」，投保當下可約定指定的二親等內親屬為代理人，一旦發生長照風險，其可代為申請長照保險金讓保障更周全。

迎接後疫情時代，為超高齡時代做準備，建議善用時間複利效果，及早開始準備資產規劃，選對規劃工具方能事半功倍。「台灣人壽愛家寶終身保險」完全符合台灣人壽所提倡「安穩傳」金字塔規劃：「安」長照發生給付保額50％功能，超前部署高齡社會下，給自己一份安心力量。「穩」台幣計價並提供6、10、20年的繳費年期，讓您分批又紀律的投入，穩健累積財富。「傳」一般身故金＋額外加倍給付的意外身故金，雙重守護家人，留愛兼具傳承。

「台灣人壽愛家寶終身保險」提供全方位守護，適合各類族群建構完善自身保障。如已投保失能險的再購族，可強化壽險及長照保障；講求保單CP值的小資族及北漂青壯族，可透過小額分期來累積長照自備帳戶；若關心退休醫療照護，則可用來增加自身壽險及長照保障；想規劃傳承的財務穩健族，固定利率臺幣商品可避免外幣匯率上下波動，兼具穩定增值穩固資產。

(中時 )