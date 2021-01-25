中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝，在抽血檢查發現一名具有憂鬱症女患者，維生素Ｄ濃度不足，透過補充維生素Ｄ搭配藥物，狀況大幅改善。（莊旻靜攝）

一名30多歲的女性長期受到憂鬱症干擾，原本服藥1年多，效果皆不理想，後求助中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝，鄭映芝為患者抽血檢驗，發現這名女患者維生素D嚴重不足，因此於藥物外再多加維生素D補充，憂鬱狀況大幅改善。

鄭映芝表示，血液中的維生素D或稱為骨化二醇，濃度介於20ng／ml到30ng／mL之間被認為不足，理想值為30-80ng／mL，不過接受治療的女患者僅有17ng／mL。

由於擔心患者透過飲食、日照仍未能充分攝取維生素Ｄ，鄭映芝在藥物外又搭配維生素D營養品，補充治療，改善其憂鬱狀況。鄭映芝2020年在國際期刊Depression and Anxiety發表「維生素 D補充劑用於憂鬱情緒的統合分析，發現補充維生素D可以有效地幫助減少負向情緒。

鄭映芝發現，針對維生素D濃度不足、且有憂鬱症的患者而言，補充維生素D有助於改善原有狀況。若要從日曬攝取足夠的維生素D，鄧映芝表示，須不防曬，並曝曬於波長290nm至315nm之間的陽光下，才能轉換成維生素D，約於早上10點至下午2點，身體大面積曝曬，但也須注意紫外線對皮膚的危害。

食物則可從肝臟、魚肝油、多油脂魚類、強化乳製品、蛋黃、菇類，或營養品補充維生素Ｄ。

(中時 )