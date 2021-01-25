大陸女星孫儷不只是實力型演技派，她還是位超暖心的姐姐，孫儷有個小她整整19歲的妹妹孫艷，雖然是同父異母，不過孫儷對孫艷照顧有加，而仍在北京電影學院讀書的孫艷，平時也不吝嗇在微博發文和網友互動，不過孫艷卻在日前曬自拍照，還自曝禿頭了。

19歲孫艷目前還是個學生，仍在北京電影學院讀書的她，則不時會在網上分享上課近況和生活日常，不過孫艷卻在日前曬自拍照，直呼：「禿頭攻擊」，只見頂著素顏的孫艷把頭髮綁起，露出整個額頭和整張臉，連臉上的痘痘都看得一清二楚，由於孫艷把頭髮整個綁起，更是讓她髮際線高到不行。

孫艷微博全文。（圖／取材自孫艷微博）

孫艷還留言自黑：「為什麼我的額頭總是發光？」、「我是禿頭老寶貝」、「太禿了」，留言逗樂一票網友「要植髮嗎？」、「真的好禿啊哈哈 小艷兒還發光」、「原來美女也會禿頭」、「還好還好 沒有我禿」。

其實孫艷是個氣質美女，她日前還被流出野生側顏照，孫艷顏值俏麗、氣質清新，也讓外界驚呼《後宮甄嬛傳》的小玉嬈已經長大成美少女了。而孫艷不只有顏值，她也相當有才華，在2020年參加高考，獲得上海市表演統考第6名，以及北京電影學院表演專業第21名，而身為姐姐的孫儷先前就曾公開誇妹妹漂亮又是學霸，毫不掩飾對孫艷的喜愛，姊妹情深羨煞眾人。

(中時新聞網)