國家發展委員會主委龔明鑫今(25)日主持本(110年)年度第一場委員會議，龔明鑫表示，在各部會共同努力下，109年度整體公建計畫經費達成率95.48%，超標達成行政院指示之目標，創下近13年最佳表現。今(110年)公共建設經費較109年增加約2成，國發會將透過預警機制，結合公共建設督導會報，協助各計畫主辦機關難加速執行。

隨著來台投資持續增溫，為促使產業加碼投資並轉型升級，國發會委員會議今日通過新竹科學園區老舊標準廠房更新及屏東加工出口區擴區計畫兩案。國發會主委龔明鑫表示，竹科部分廠房使用迄今將近30年，建築老化，且廠房格局、設施不符現代產業需求，經由廠房更新，將可提供原有廠商更優質的營運環境，並提供新廠商進駐使用。而屏東加工出口區土地已近滿租，此次擴區將擇選緊鄰屏東高鐵特定區之區域為基地，預計將新增26.7公頃園區面積。配合高鐵南延，可望產生磁吸效益，強化產業聚落發展。

依行政院於109年3月函頒實施「109年度加速公共建設計畫執行成效措施」，年底經費達成率目標為95%，在國發會與工程會協力加速推動下，109年度整體公建計畫經費達成率95.48%，不僅達成前述加速公建措施目標，更創下近13年最佳表現。展望110年，公共建設經費逾6,000億元，將較109年增加約2成。

國發會表示，為因應高科技產業根留台灣，滿足產業擴廠需求，將推動新竹科學園區老舊標準廠房更新活化。

國發會1月25日召開委員會議審議通過行政院交議，科技部陳報「新竹科學園區第三、四、五期標準廠房更新計畫」一案，將依決議陳報行政院核定，計畫完成後預期將創造就業人數5,848人，每年增加之產值約411.82億元。

另外，國發會委員會議25日審議通過經濟部陳報「屏東加工出口區設置（擴區）計畫書」一案，將依決議陳報行政院核定，計畫完成後可新增園區面積26.7公頃，預計引進廠商投資金額約50億元，年產值可達100億元，創造就業人數790人。

(時報資訊)