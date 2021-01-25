那斯達克上周五漲0.1%；周一消息指稱，內地資金今年以來不斷增持港股，港股獲南下資金金援，周一恆生科技指數領漲4.51%。

周一香港恆生指數收漲711.16點或+2.41%，為30159.01點，再次站上3萬點。國企股(H股)漲283.04點或+2.42%，為11960.49點。

主要科技股上漲。騰訊大漲10.9%，市值約7.35兆港元；阿里巴巴漲2.9%；美團漲逾5%；小米漲2.5%。

汽車股上漲5.97%。恆大汽車爆漲51.7%，報45.35港元。該公司獲華人置業大股東陳凱韻、中國燃氣主席劉明輝等六人入股，增發9.52億新股，共注資260億港元。吉利汽車漲5.6%；長城汽車漲8.2%；比亞迪漲9.3%。

中興通訊大漲8.1%。該公司公布去年業績，盈利為43.67億人民幣，年減15.2%；營收為1013.8億人民幣，年增11.7%。去年第四季則盈利年增62.2%，為16.55億人民幣。

三大電信公司意外下挫。中國移動跌0.9%；中國電信跌1.3%；中國聯通跌3.4%。

(時報資訊)