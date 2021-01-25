央行今公布去年12月金融情勢，M1B及M2年增率分別為16.17%、8.45%，分別創金融海嘯以來新高，M1B年增率為99年5月以來新高，M2年增率為98年8月以來新高；M1B年增率已經連續第6個月維持2位數的年增。央行表示，主要受資金淨匯人和放款與投資成長增加所致。去年12月的外資淨匯入金額為45.14億美元。

台股量價齊揚，帶動去年12月證券劃撥存款月底餘額為2.6531兆元，再創歷史新高。而去年12月底股市的成交值日平均2585億元創歷史新高，股價指數月平均14277點亦是歷史新高。央行表示，目前台股的交易集中在電子股，太不平均，呈現兩極化。

去年12月本國自然人在台股的占比達67.4%，是100年1月以來的新高。

在外幣存款方面，去年12月外匯存款餘額為6.8921兆元，年增達14.22%，也再創歷史新高，出口暢旺也表現在外幣存款增加。

此外，外國新台幣期底餘額為2059億元新台幣，為今年8月以來新高。

(時報資訊)