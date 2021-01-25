台灣之星將品牌識別貫穿理念、行為與視覺傳播，提出5G時代品牌主張「＃JoinUs 一起5G」，邀請消費者參與共同打造想要的未來生活，導入「共創」理念全方位深化台灣之星5G時代的品牌定位，力壓呼聲超高的強勁對手，奪得台灣廣告主協會和《動腦雜誌》共同舉辦的「2020行銷傳播傑出貢獻獎 年度傑出設計-品牌設計及管理獎」金獎殊榮，獲選年度最具代表性的傑出創意行銷。

台灣之星5G標誌以「X」為主體，帶出5G世界將充滿「未知Unknown」的機會，透過更多的「合作Collaboration」將「加乘Multiple」新時代的科技革命；同時「X」也能變化成為象徵5G串接生活、科技與人文等應用的「連結」，台灣之星將全新品牌識別系統應用在企業識別相關的大小製作物，對外包含官網、社群媒體、電視及數位廣告、門市、廣宣品等，從線上到線下進行大規模的視覺傳遞，對內進行品牌教育訓練，將公司文件、識別證、名片加入全新品牌識別元素，加深員工對新時代品牌主張的感受和認同，虛實並進、由內而外全方位傳播，朝成為客戶心中最好的電信業者目標前進，實現美好世界的未來智慧藍圖。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，對台灣之星來說，5G不只是產品服務和視覺識別的更迭置換，更是企業策略重新檢視與進化的關鍵時點，透過打造全新品牌識別系統，我們不僅加深員工對新時代品牌主張的感受和認同，更將進一步地向大眾傳達『不同層次的服務』意念，這次獲得金獎殊榮，我們不只替自己的努力感到驕傲。

朱曉幸表示，希望將這個勝利不斷累積轉化成用戶對我們的肯定，讓用戶與我們同感驕傲。我們的5G自開台以來就獲得市場廣大好評，陸續交出亮眼成績，包含最新市場調查5G可用率已達14.8％比鄰三大業者、5G用戶滲透率突破5％提前於2020年底前達標，且2021年6月達成5G用戶滲透率10％為目標，持續以消費者為中心推動『＃JoinUs一起5G』，打造非高高在上的『全民5G』資費。

(中時 )