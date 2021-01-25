每到連續假期，高鐵車票總是特別搶手，今年春節也不例外，日前開賣短短38分鐘，50萬張高鐵票就被搶光。不過一名網友透露，自己根本沒搶，用一招一秒就買到，貼文曝光後引起熱議，內行人表示，其實很多人都不知道背後真相。

原PO在臉書《爆廢1公社》發文指出，因為11號除夕當天要回去過年，決定從他住的地方直接搭高鐵自由座，覺得就算沒位子，反正滑個手機就到了。他透露因為是第一次訂票，所以不太熟悉，但沒想到竟然一輸入資料，就跳出取票資訊，而且還有座位。

原PO納悶，之前春節高鐵票一開賣就被秒殺，很驚訝自己竟然這麼順利就買到，而且有座位，難道只是因為運氣好？貼文一出立刻引起眾人熱議，有內行網友透露，其實很多人都不知道，高鐵票付款時間只有三天。

網友解釋，秒殺歸秒殺，但若三天內有沒付款，票又會被釋放出來，關鍵就是，第一波沒搶到的人通常不會再去刷，所以等票被釋出時，反而讓後來買票的人輕易撿到。

根據高鐵官網規定，預訂之行程為訂位日起（含）3 日後發車者，應於訂位日起（含）3 日內完成付款；訂位日為3日內發車者，最遲應於乘車日前1日完成付款；預訂當日乘車票者，最遲應於列車出發30分鐘前完成付款，只要逾時未付款，訂位就會被取消再釋出。

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(中時新聞網)