截至2020年9月27日全球Redmi Note 9系列總出貨量超過兩千萬支，為回應用戶喜愛，小米於今（25）日宣布在台灣市場推出Redmi系列首款支援雙5G的Redmi Note 9T 5G，以及Redmi 9T。另外繼2020年底壓軸登場的小米10T系列後，小米宣布於台灣推出首款一億像素的5G手機 – 小米10T Pro，將於1月29日開放預購，提供宇宙黑與極光藍共兩種顏色，售價為15,999元（8GB + 256GB）。

Redmi Note 9T 5G支援雙5G的中階旗艦

Redmi Note 9T 5G搭載八核心MediaTek 天璣800U處理器，處理工作更高效，玩遊戲、看影片也不怕延遲。此外，Redmi Note 9T 5G是Redmi Note系列首款支援5G+5G雙SIM卡雙待的手機，使用4x4 MIMO全天候多數據路徑及360°對稱天線設計，讓手機不受擁擠環境影響，都能快速且流暢地接收到5G訊號。

Redmi Note 9T 5G提供晨曦紫、日暮黑兩色選擇。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

Redmi Note 9T支援5G+5G雙卡雙待，搭載八核心MediaTek 天璣800U處理器。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

Redmi Note 9T 5G配備4,800萬像素三鏡頭後置相機及1300萬像素前置鏡頭，主鏡頭包含4800萬像素廣角相機、200萬像素微距鏡頭、200萬像素景深鏡頭，並搭載1/2吋感光元件、0.8μm像素大小，支援1.6μm四合一大像素，在先進的硬體處理和演算法支援下，提升影像品質與提供更快的成像速度；高解析度鏡頭搭配夜間模式、人像模式等創意工具。配備5000mAh (typ) 電池，搭配18W快速充電器也可讓用戶在半小時內快速充滿33％的電量。

Redmi Note 9T 5G配備6.53吋2340x1080高解析度FHD + 打孔螢幕，螢幕採用康寧第五代大猩猩玻璃，即使手機意外摔落也不易受損。3D全曲面機背採用帶有紋理的聚碳酸酯纖維，並使用新穎獨特的鏡頭設計，讓整體質感更精緻。

Redmi Note 9T 5G是Redmi Note系列中首款搭載立體雙揚聲器的產品，支援自動左右聲道互換，讓用戶享有逼真音效。此外，Redmi Note 9T 5G擁有Widevine L1及TÜV Rheinland低藍光認證；為了讓使用上更順暢，更設有AI人臉解鎖功能，並重新設計符合人體工學的側面指紋感應器，讓用戶單手就能迅速解鎖。

Redmi Note 9T 5G提供晨曦紫、日暮黑兩色選擇，4GB+64GB售價為$6,699元，於2月1日起於中華電信、遠傳電信、亞太電信、小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物陸續上市；4GB+128GB售價為$7,499元，於2月1日起於中華電信、遠傳電信、台灣之星、小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物陸續上市。

Redmi 9T入門AI 四鏡頭手機

Redmi 9T配備4800 萬像素 AI 四鏡頭及800 萬像素前置鏡頭，包含4800 萬像素主鏡頭、200 萬像素景深鏡頭、800 萬像素超廣角鏡頭、200 萬像素微距鏡頭，並配備1/2 吋感光元件、1.6μm 4合1超級像素、0.8μm 像素大小。800萬像素超廣角鏡頭能在無需裁剪的情況下拍攝大型團體照及寬廣的風景照，而200萬像素微距鏡頭及200萬像素景深鏡頭可拍攝出具專業水平的特寫照片，讓用戶在任何情況下拍出各種精彩照片。同時，Redmi 9T設有全新縮時影片功能，讓用戶透過設定不同速度和持續時間，紀錄時空穿梭之旅。

Redmi 9T（4GB+64GB）提供碳纖灰、暮光藍、日出橙和海洋綠四種顏色，售價為新台幣$4,699元。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

Redmi 9T配備4800 萬像素 AI 四鏡頭相機、6000mAh大電量。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

Redmi 9T以不到200g的重量搭載6000mAh (typ) 電池及Qualcomm Snapdragon 662 八核處理器高性能，大電量可待機28 天，並支援18W快速充電。Redmi 9T可擴充microSD的儲存空間，最高達512GB儲存空間；此外Redmi 9T支援紅外線遙控功能，一指就能操控其他智慧產品。

Redmi 9T搭載6.53 吋2340 × 1080高解析度 FHD + 水滴螢幕，並擁有Widevine L1 認證及TÜV 萊茵低藍光認證。Redmi 9T搭載立體雙揚聲器，並獲得高解析度音訊認證（Hi-Res），增強用戶在玩遊戲或觀看影片時的沉浸體驗。Redmi 9T採用防潑水、防指紋紋理的機背，讓手機在任何天氣下皆能安心使用。機身配備側邊指紋感應器可以快速解鎖。

Redmi 9T（4GB+64GB）提供碳纖灰、暮光藍、日出橙和海洋綠四種顏色，售價為$4,699元；Redmi 9T（6GB+128GB）提供暮光藍、日出橙和海洋綠三種顏色，售價為$5,499元，將於二月中旬於小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C及法雅客網路商店陸續開賣。

(科技)