為迎接即將到來的牛年，與國人一起擁抱新年新希望，遠東商銀YouTube頻道「小遠，贏了」特地製播「新春開運發財特輯」，教大家如何在新的一年牛轉錢坤，為荷包注入強大的錢財吸引力，並且有效運用吸飽金庫財氣的銀行發財水，為自己的財運給力，迎向風生水起發大財的一年。

遠東商銀走進民眾的生活，推出「小遠，贏了」YouTube頻道，製播樂活秘技、達人新知及理財新知，並定期推出最即時的全球趨勢洞察及專業的市場觀點分析，因內容貼近民眾需求，頻道推出僅短短數月，已快速突破上千訂閱及近20萬影音觀看數，成為金融業影音頻道的黑馬。不管是提供投資理財上專業分析的市場觀點，還是樂享小遠、樂知小遠及樂富小遠的高質量影音內容，均引起民眾好評迴響，遠東商銀理財專業與樂活主張結合的品牌理念也深植人心。

在「小遠，贏了」頻道「新春開運發財特輯」裡，小遠邀請到開運風水達人盧宗毅總監，來分享發財的三個心法關鍵。首要關鍵就是吸引力法則中的「相信」，只要相信對發財這件事的意念有多強烈，越把發財當真，發財就越會成真！第二個關鍵是「視覺化」，盧宗毅說財神爺需要的是「視覺化畫面」，所以發揮想像力，想像中獎時的視覺畫面，越逼真越能貼近事實；最後就是中獎後的福報「使命感」，除了要讓自己中獎賺錢，也要能回饋給社會，只要抱著賺愈多、回饋愈多的使命感，讓大家都能分享福報，雨露均霑，皆大歡喜，就有機會受到財神爺的關愛與眷顧。

過新年一定要討個大吉大利，所以很多對財富有強烈信念的人會拿著水瓶，特地跑到銀行裝水，取其發財水的好采頭，希望在新的一年可以財源滾滾通四海。而說起開運發財水的歷史，盧宗毅表示以前銀行叫做「錢莊」，是聚財的象徵，把水擺在銀行的金庫裡可以吸取「財氣」與「才氣」，在傳統民俗裡面水代表「財」，因此這樣的水就叫發財水。

如何才能拿到睡過遠東商銀金庫的強力開運發財水，拿到後又要如何擺放在家中最接財氣的財位呢？網友只要點選連結，收看「新春開運發財特輯」，並訂閱「小遠，贏了」頻道及留言，就可參加抽獎，遠東商銀將準備開運發財三寶組，包含遠銀十樂發財水、開運錢母、財運顏色卡，贈送給網友。

(中時 )