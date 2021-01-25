2021年是台灣自行車旅遊年，澎湖縣政府25日上午召開主管工作會報，工務處報告澎湖本島自行車道路網檢討，將調整路線名稱，改善自行車路網設施。澎湖縣長賴峰偉指示以縣道為主軸，建構自行車環島路網，便利自行車愛好者體驗澎湖美麗風光。

工務處表示，澎湖縣本島自行車道路網有市郊環海線、黃金海岸線、濕地窯莊線、朝陽車道線、湖西田野線、親海田原線、椰林大道線、風車牧場線、西嶼落霞線及西嶼海濱線等10條自行車道路線，路線長度約127公里。

工務處表示，去年9月啟動「自行車道系統路網通盤檢討」，現有自行車道路網複雜，各岔路口的路線導引不明確，此外黃金海岸線－烏崁至鎖港段自行車道建置於道路兩側，不僅鋪面老舊，標線未符合自行車專用道規定，另澎14線(南寮)至湖西排水出口東岸路段尚無法串連既有路網。

工務處指出，依據檢討報告將改善自行車道路線導覽指標系統、黃金海岸線－烏崁至鎖港段路面結構調整(包含車道重新配置)及設置跨渠設施，使自行車道路線可串連湖西排水出口兩岸，並研議調整各路線名稱，如湖西東線、湖西北線等方式，簡化路線，方便遊客騎乘辨別。

賴峰偉表示，澎湖海岸線綿長，約有127公里自行車道，騎乘單車可沿途欣賞美景，輕鬆享受樂活自在的感覺，因此打造便利、優化自行車道系統，串連環島自行車道，將可提供鄉親及遊客友善、安全舒適自行車道環境，帶動鐵馬旅遊風潮。

(中時 )