日本超級男神木村拓哉以男子團體「SMAP」成員身分出道，不僅能唱能跳還能演，以俊俏外型與精湛演技征服老中青三代觀眾，名氣傳遍全亞洲，被奉為「日本公有財」，而木村拓哉直到近年團體解散、女兒都長大了，才真正解放自我，去年終於開啟社群大門的他，不時分享生活照，昨貼出了自拍照，竟素顏還裸身上陣，讓網友一片驚呼。

木村拓哉可以說是日本偶像圈的叛逆藝人始祖鳥，眾所周知其所屬的「男神工廠」傑尼斯公司對旗下藝人有嚴格的禁愛令，但木村拓哉卻在未脫團的情況下，2000年時與女神工藤靜香結婚並生了2個女兒，至今傑尼斯藝人無人能打破他的狂野紀錄，但即便如此，木村拓哉其他方面仍受公司嚴謹管理，婚後20年始終低調，也因此維持住良好形象，日本知名雜誌《anan》每年都舉辦最受歡迎男性排行榜調查，木村拓哉可是一連蟬聯15年冠軍的王者。

傑尼斯公司至2018年才稍加跟上時代腳步，放寬了對自家偶像的肖像權管理，木村拓哉也開了IG、微博等帳號，終於能分享工作花絮及私下生活照，昨天更新IG，分享了自拍照，只見48歲的他上半身赤裸入鏡，臉上也沒上裝修飾，展顯最真實的自己，維持一貫的健康古銅膚色，以及長年認真管理的精瘦好身材。

雖然以接近半百的年紀來說，木村拓哉的狀態已經是逆齡，但畢竟男神全盛時期是超越完美的，因此這回素顏零修圖入鏡，被某些網友吐槽臉上坑洞、痘印明顯，不但老了，還有些油膩，但粉絲們紛紛跳出來緩頰，說男神也是人，怎可能完全沒有歲月的痕跡，甚至惱怒回嗆：「說他油膩的都是沒有欣賞帥哥的命」，足見男神魅力還是很強大的。

(中時新聞網)