疫情嚴峻，嘉義市政府25日宣布，配合中央流行疫情指揮中心部桃專案及擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，25日起進出嘉義市各醫療院所要刷健保卡，管制人員也會詢問「最近有離開嘉義嗎？」或「最近有去過桃園嗎？」

廖姓阿嬤25日到嘉義市一家醫院探視親人，進入醫院大門時刷健保卡，被噴酒精消毒手部，管制人員並詢問「最近有離開嘉義嗎？」，另外，有民眾被詢問「最近有去過桃園嗎？」

嘉義市政府表示，配合中央流行疫情指揮中心對部立桃園醫院防疫專案，25日起全市各醫療院所實施入口處出示健保卡，請民眾配合相關接觸史（部桃就醫史）之詢問。

市府表示，若1月6日至1月19日曾至桃醫陪病、住院、探病者，請務必暫緩產檢、體檢、洗牙等非急症之就醫，以維護嘉義市醫療感染管制措施。

市府表示，若符合「居家隔離」條件的對象，請勿進入醫療院所，並儘速聯絡嘉義市衛生局防疫專線（05）2341150，如確認為居家隔離個案，請個案依循衛生單位指示就醫。

(中時 )