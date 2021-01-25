喜迎2021金牛年，永豐銀行在春節前三日（2月5日、8日、9日）的營業時間內，將在全台125家分行贈送每日限量發財水與「財富永豐」春聯；今（2021）年共逾30,000瓶發財水，以「財富」、「福滿」、「開運」三種款式隨機贈與來行客戶；營業大廳也提供「財」、「富」、「永」、「豐」字樣的紅、紫色旺年糖，祝民眾新年大紅大紫。同時發送以故宮典藏畫作為設計元素的限量春聯，歡迎民眾把握年前至各分行辦理業務，拿個開運小物增添好運。

永豐銀行表示，2月5日起，民眾來行換新鈔或辦理各項業務，可獲得每日限量發財水並依個人喜好使用。此外，今年的「財富永豐」春聯以故宮博物院典藏畫作「清汪承霈四時花卉（一）三春韶秀」和「清余省百蝶圖」為設計元素，以四時盛開花卉與繽紛彩蝶為題，將花蝶共舞傳神寫實描繪、富有生意，期許新年花開富貴、事業興旺。

永豐銀行特與松山慈祐宮、松山慈惠堂、松山奉天宮、台北指南宮合作，即日起，民眾可透過全台永豐銀行指定ATM點燈安太歲。永豐銀行表示，插入金融卡後選擇「其他服務」中的「點燈／安太歲」功能，輸入手機號碼後再選擇「宮廟」和「點燈項目」，俟核對數量並扣款成功後，ATM將印出回函表，填妥寄回宮廟即完成，可為民眾省去舟車勞頓，防疫期間也降低多人群聚的機會。

為滿足年節期間客戶的現金需求，即日起，永豐銀行攜手中華郵政提供每月3次ATM跨行提款免手續費優惠。永豐銀行表示，去年雙方首度合作跨提免費優惠，累計永豐客戶使用中華郵政ATM跨提逾48萬次、總金額逾38億元，為回應市場需求，相關優惠延長一年，永豐客戶提領現金發紅包、辦年貨或買伴手禮，都能輕鬆搞定。

(中時 )