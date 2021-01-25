中信兄弟新球季找來4名洋將，去年投手「三冠王」德保拉與萊福力都已抵台進行隔離，中信兄弟領隊劉志威表示，另外2名新洋投歐尼爾（Onelki García）、加百利（Gabriel Ynoa）本周將陸續抵台。

受到新冠肺炎疫情影響，洋將來台變得更加困難，因此中職各隊無不在休季期做好準備，兄弟也備妥4洋將迎戰。

除了已經來台展開14天居家檢疫及7天自主健康管理的萊福力、德保拉外，剩下2名洋投也確定於本周陸續抵達。

「歐尼爾比較確定，他的簽證已經下來了，這1、2天再做一下核酸檢測，之後就可以上飛機，順利的話預計本周三或四就可以到。」至於加百利，劉志威表示，他的簽證也是這幾天就會下來，「所以我們也是認為本周就會到，才會說他們本周會陸續到台灣。」

至於團隊薪資談約狀況，劉志威表示，目前完成約7成，林智勝、王勝偉、鄭凱文之前簽的合約都是1加1。

而老將林智勝去年10月底左腳踝受傷動刀，導致球季提早報銷，預計農曆年後才會加入球隊訓練，劉志威表示，林智勝目前按自己的復健進度走，「他是老經驗球員、有自己的進度，我們不擔心他。」

(中時 )