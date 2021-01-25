所謂好聚好散！但一名女網友卻PO文抱怨，與前男友分手後，竟被追討飯錢，還問網友「跟另一半分手時，會去追討交往時花所花費的費用嗎？」，接著生氣說：「一個月入好幾十萬還我跟計較」。不料此文不僅未獲網友相挺，還有卻有網友歪樓留言：「收入十幾萬不代表不計較跟妳要飯錢吧！」。

一名女網友「Abby Hsieh」在臉書社團「爆廢公社」表示，她上周莫名其妙接到前男友的騷擾電話「説上個月的吃飯我沒主動付錢，很不上道」。自己接到這個電話後覺得不可思議表示，一個月收入幾好幾十萬的人，跟我計較我都忘記的飯錢，而且當天消費不到1千塊「想請教網友，這樣的渣男的腦袋到底裝什麼？（對方還是從事航空運輸業，分手前還常常被對方家暴、恐嚇）。

原PO還公開2人的line對話紀錄，她對前男友寫道「那一天吃飯多少錢，帳號給我，我匯還你」、「如果你不給我帳號，我就PO到爆廢公社給大家公審」，對方則回：「瘋了嗎？有空再聊，不然告訴妳媽，說妳騷擾我」，原PO回說：「你恐嚇要來我家亂不是第一次，你來我會全程錄影，你三不五時來我家作生意的地方講一些不實的指控，我也不會忍耐。」對話內容看出2人已經徹底翻臉。

針對原PO抱怨前男友分手後追討飯錢，卻有網友質疑「為什麼妳吃飯不付錢？」，對此，原PO回覆：「是前男友主動付錢，他們相處方式本來就是男生付，而且我搬走時留下來的東西與付出了10多年青春，一頓飯付過了一個月，沒必要再來罵對方不付錢吧！」。但網友表示「收入十幾萬不代表不計較跟妳要飯錢吧！好好笑噢！從結果來看，跟妳討錢是應該的啊！10多年來的飯錢也清一清好了。」

至於在一起遭施暴部分，原PO表示「有上法院，也有驗傷單保護令，但那是很多年前的事，他最後被判緩刑2年，不過已是陳年往事」。惟網友無法接受回應：「主要是你貼出來的圖，跟你解釋的反差太大了，當初鬧成那樣，這麼多年你電話和line不也早該刪除封鎖，竟然上個月還一起出去吃飯，真是匪夷所思」。

(中時新聞網)