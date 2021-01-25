保時捷Porsche入門款Taycan後驅版啟動預接單，汎德永業表示，預計第二季即可抵台交車，進一步推升新車銷售成長動能。此外，向總代理確認新車交期，目前回應並未受到缺晶片的影響，海運船班皆正常，依目前收單情況來看，旗下三大品牌熱門車款銷售均十分暢旺，預期上半年將有新一波的交車熱潮。

截至2020年底，保時捷Taycan全球交車總數突破20,000輛，正式宣告保時捷成功邁進純電時代，去年在台發售的Taycan Turbo S、Taycan Turbo和Taycan 4S銷售亦十分火熱。保時捷持續看好未來的電動車市場，緊接著推出更入門車型、以後輪驅動系統打造的全新Taycan。

汎德永業表示，其為目前全版本中售價最低的入門款Taycan，因訂價十分具市場競爭力，預期將可增加購買誘因，銷售成績可望再向上提升。目前全新Taycan入門款推出後預收單十分熱烈，預期第二季即可正式抵台開始交車，為上半年新車銷售表現注入強心針。

關於車主最關心的充電問題，全台已有超過1500個符合保時捷規格之電動車充電地點，包括全台的保時捷中心、高速公路休息站及交通樞紐、購物中心、旅館、高爾夫球場等，充電站十分完備。汎德永業旗下的敦南、內湖、桃園、台中、高雄保時捷展示服務中心均建置Porsche Turbo Charging高速充電樁，並提供汎德永業車主專屬夜間優先充電服務，為Taycan車主打造輕鬆無虞的純電旅程及全方位的使用體驗。

汎德永業表示，由於各國對於環保法規的要求逐年提高，預期符合新世代環保需求的電動車勢必將逐漸成為汽車產業的主流，公司也持續看好國內電動車市場前景，後續亦將持續引進BMW及Porsche 品牌能源車與智能車，迎接未來電動車時代的需求。而根據BMW原廠消息，電動車新世代車款iX有機會在今年下半年上市，其擁有更出色的能源效率與電池組容量，輔助駕駛性能也更加提升，將有助於BMW全力搶攻電動車市場。

另外，汎德永業表示，銷售品牌BMW及PORSCHE目前並未受到全球車用晶片缺貨問題影響，進口車配額供應亦無虞，海運方面也未受到缺櫃衝擊，預期新車將可如期交貨，進而帶動新一波交車熱潮，公司銷售成長動能將可持續增強。

(中時 )