近日傳出一位四川重慶的女子，在短短5天之內吃了3公斤的櫻桃，沒想到竟然導致婦人腹痛、血便，最後甚至昏迷在廁所中。所幸在緊急送醫治療之後並無大礙，但醫生卻表示，女子昏迷的原因是因為鐵中毒與氰化物中毒所導致。

根據《網易新聞》報導指出，四川重慶的王姓女子近日收到親友贈送的2箱櫻桃，王女之後幾天就不斷地吃著這些櫻桃。沒想到幾天過去後，王女突然嚴重腹痛、而且拉出不少血便，最後甚至昏倒在廁所中，家人見狀，緊急將王女送到醫院急救。最後好在王女身體並無大礙。而醫生表示，讓王女昏迷的原因，是因為一次吃太多櫻桃，結果造成王女體內的鐵中毒與氰化物中毒。

醫生解釋，王女的鐵中毒是因為過量食用櫻桃所導致，櫻桃可以補血補鐵，但吃多了容易引發上火、發熱、噁心、嘔吐等症狀。而氰化物中毒則是因為王女在食用櫻桃前，並沒有將櫻桃徹底洗乾淨，推測應該是農藥殘存所導致。

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(中時新聞網)