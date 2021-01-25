秦宇子（左）、呂薔25日受邀擔任紅心字會公益大使。（盧禕祺攝）

秦宇子、呂薔25日受邀擔任紅心字會公益大使，為弱勢家庭募集年菜，兩人更於記者會現場和小朋友一起寫創意春聯，祝福孩子們的新年願望能夠達成；兩人表示距農曆過年不到一個月，加上這陣子疫情又變得更加緊張，民眾都把注意力集中在疫情的消息上，導致募集年菜的訊息一直無法有效曝光，齊聲呼籲社會大眾共襄盛舉，給弱勢家庭們一頓溫飽，用愛心為他們加菜。

呂薔計劃農曆年回新竹五峰與家人團聚，因媽媽廚藝太好，她不必下廚只要站在一旁協助；好奇佳節圍爐會否被問起感情事？她慶幸家人不急她交男朋友，笑說：「長輩也不太會問感情，媽媽也說不要太早結婚。」 受到疫情影響，她尾牙春酒等商演已取消1、2場，「疫情期間，有時會放空休息一下或看看書打發時間，今年的計劃是希望能夠出新專輯」。

秦宇子因疫情已一年多沒能回家，如今疫情仍未緩和、預計今年仍無法飛回美國過年，但會用手機支付包紅包給長輩。她期盼疫情早日平息、暑假能夠回去與家人見面，去年一整年她靠種些花花草草打發時間。至於感情世界？秦宇子坦言爸媽會擔心，有被安排相親且男方各方面條件還不錯，但她總覺得沒火花而發好人卡給對方。

紅心字會每年服務照顧約3000個弱勢家庭及獨居長者，透過營養餐費的協助，讓他們也能享用健康圓滿的餐食。紅心字會邀請所有愛心朋友們，希望透過團結力量大，募集溫暖年菜，每份年菜為1000元，讓一個弱勢家庭過年不挨餓。

(中時 )