◎可抑制病毒進入細胞 中醫大研究登國際期刊

多吃水果、喝紅酒，也能達到預防新冠肺炎的效益。中國醫藥大學校長洪明奇率領科研團隊，從過去SARS研究結果延伸，發現「單寧酸」可雙重抑制新型冠狀病毒主要蛋白酶與人體細胞的跨膜絲胺酸蛋白酶2，藉此阻擋病毒進入人體，此研究結果並獲國際期刊《美國癌症研究雜誌》刊登。

◎桃醫隔離人數達2991人 匡列人數持續增加中

部立桃園醫院群聚感染不斷升溫，截至今(25)日已累積15例確診個案，因此指揮中心昨(24)日晚間宣布擴大匡列人數至5000人，包括1月6日至19日的出院病患、陪病者及同住家屬等。截至今日最新統計，目前隔離人數計有2991人，包含醫院422人、社區304人、擴大回溯2265人，人數還在持續增加中。

◎貝果名店被列足跡 一個月開2天也中 業者：犯太歲嗎

中央流行疫情指揮中心25日公布疫調新足跡，其中1個月只營業2天的「食。手作 by moominlu」也中，讓業者直呼就這麼剛好，感嘆難道是犯太歲嗎？業者已緊急加強消毒，並宣布下周開放日也取消，且暫不面交，全面改成只做網路。

◎長期憂鬱吃藥沒用 醫生抽血發現：缺維生素Ｄ

一名30多歲的女性長期受到憂鬱症干擾，原本服藥1年多，效果皆不理想，後求助中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝，鄭映芝為患者抽血檢驗，發現這名女患者維生素D嚴重不足，因此於藥物外再多加維生素D補充，憂鬱狀況大幅改善。

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(中時新聞網)