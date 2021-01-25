台產防疫神單大賣，由於在今天下午5點前截止，加上昨天宣布近5000人居家隔離後，也讓今天接單熱度破表。但房市專家提醒大家「5件必須要知道的事」，包括保單必須親簽、台產是哪間公司、道德風險、保險的真意、投保對象與收單者，同時，他也認為光是保單親簽這件事，就可能是這張防疫保單最大的「破口」。

房市專家顏博志於昨於臉書發文指出，台產這張防疫保單的出險是以收到中華民國各政府機關開立之「隔離通知書」、「隔離治療通知書」、「檢疫通知書」就可以理賠，結果在醫護圈爆紅之後，突然新聞就大量爆傳，然後變成今天這樣，因此，他現在想提醒大家5件事:

第一、保單必須親簽，要你親簽的意思，不只是要親自簽名，更是業務員要親眼看你親自簽名。他說，光是保單親簽這件事，就可能是這張防疫保單最大的「破口」，未來沒事就沒事，一旦有事，事情大到保險公司可能出險過多，這些業務員們要如何證明買的這些人都是親簽？最後會不會有可能變成集體訴訟？業務員真的有辦法每一張保單都看著每一位親簽，尤其在突然爆這麼大量的情況下？

第二、台產是哪間公司，若不是這次的防疫保單，很多人都都不知道有這間公司，其實之於台產，更重要的是各家保經代，藉由這次機會，保經代可以讓更多社會大眾認識到他們，甚至進而連結到其他保險產品，對三大業者國泰、富邦、南山來說不可不慎，對保經代則是千載難逢。

第三、道德風險，以往的每份保險保單，不論哪家保險公司，都會針對被保人有基本詢問，面對較高風險的族群本就是透過加費、標註、拒保等等，「但這張保單，目前對於高風險區的居民，似乎沒有這樣的機制」。

第四、保險的真意，保險，是為了轉嫁風險，也就是誰倒了、誰沒辦法賺錢了、誰會影響到家庭最重要經濟來源的那位，才是最需要買保險的人。若經濟能力夠，撥出一小部分為年長者或是小孩打算，確有必要，但經濟支柱仍是最重要的，若保完經濟支柱後已無餘力，就請以經濟支柱為最優先。

第五、投保對象與收單者，如果比較謹慎的業務員要求親簽，而業務員不知道要/被保人正處於有染疫風險環境，會不會讓業務員本身處於危險之中，而成防疫破口四處擴散？至於收單者，因為這張保單因為爆紅，所以業務員接受到大量完全陌生的要保/被保人，許多人根本也不知道眼前這位業務員是誰，因為現在是有錢也不一定買的到，對於這類的防備心也跟著降低，未來會不會有詐騙集團，利用這次機會，要你填寫信用卡卡號或匯款到指定帳戶？

顏博志強調，民眾請再三確認眼前這位業務員及所屬公司，是否真的有販售這個商品，是否真的有買到；基於現在保單爆紅，會不會可能有業務員基於無法負荷或趕不上時間，就跟你說無法收件了，或者你填寫要保書之後一直來不及消化，就忘了你的那一份？

尤其要注意現在保單爆紅，短期內應該拿不到保單，甚至暫時無法得知投保狀態與保單情況，這些都是保單爆紅之後帶來的影響與空窗期。最後，他並補充，這份保險應該不能說是保險，而是「對賭」，對百姓來說，是500元換10萬的賭博，卻可能賭上台灣的防疫與未來。

(中時新聞網)