環球晶(6488)今天宣佈，環球晶圓子公司GlobalWafers GmbH（「收購人」）公開收購Siltronic所有流通在外股份一案之最低收購股權比例調降至50%。由於此項收購要約條件之變更，根據德國當地法令，公開收購期間將延長兩週於民國110年2月10日截止。

環球晶於1月22日提出最優且最終收購價每股145歐元。自收購價上調後，不包含公開收購已應賣之股份，環球晶圓持有之Siltronic股權比例增至6.06%。目前，參與公開收購已應賣之股份為30.89%。根據調降後的最低收購股權比例，環球晶圓仍需取得13.05%股份以達成最低收購股權比例門檻。Siltronic執行董事會於1月23日回應其樂見調升收購價格之舉，並表達該出價具有相當吸引力。

同時，環球晶確認如未取得最低收購股權比例，將不會對Siltronic提出再次收購要約，而將執行公司已規劃中之其他拓展替代方案。

環球晶亦重申，無需透過控股和/或損益表轉移協議（「DPLTA」）實現本次交易之綜效。環球晶進一步確認自今日起算至少三年內，將不會尋求簽訂DPLTA。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭女士表示，透過今日的公告，希望清楚表明我們的立場，並非常鼓勵所有Siltronic股東以我們最優且最終收購價應賣持股。最低收購股權比例門檻調降後公開收購期間也將延長，提供Siltronic股東更多時間參與應賣。我們可以確認，若無法取得最低收購股權比例，我們將立即進行目前已規劃中之其他擴張方案，並不會考慮對Siltronic展開再次收購要約。我們一直以來都聲明無需透過簽訂DPLTA來實現併購綜效，並確認從即日起至少三年內不會尋求DPLTA。

(時報資訊)