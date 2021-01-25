在科技股搶攻以及企業財報樂觀表現下，歐股周一走高，投資人暫時忽略許多國家延長封鎖的可能。
周一泛歐Stoxx 600指數漲0.78點或0.19%，為409.32點。科技股上漲1.21%，表現最好；美國同業相關個股接近歷史新高；荷蘭科技投資集團Prosus大漲7.9%。
由於上周五的歐元區1月服務業PMI數據不佳表現，歐股在上周以持平收盤。
在企業獲利表現方面，荷蘭健康科技公司飛利浦漲2.3%；飛利浦第四季核心獲利報出增加7%。
西門子能源漲2.4%。該電力部門渦輪機製造商上一財季報出核心獲利扭轉為正數。
法國二月可能進入第三次封鎖，法國CAC指數僅小漲0.02%。
雖然獲得國會信任投票，媒體最新報導，義大利總理孔蒂(Conte)可能離職下台。義大利富時MIB指數無受影響，漲0.51%。
投資人觀望德國智庫Ifo對德國一月商業環境的調查；在封鎖加深情況下，預計德國商業信心將下滑。
(時報資訊)
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